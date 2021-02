Stand: 26.02.2021 11:12 Uhr MV: Gesundheitsminister ruft zum Impfen auf

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat alle Berechtigten der Impfpriorität 1 dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Es gebe in dieser Gruppe insbesondere Potenzial bei Menschen, die unter 65 Jahre alt sind und Pflegebedürftige regelmäßig in Einrichtungen behandeln. Dazu zählten Fußpfleger, Ergotherapeuten, Seelsorger und Hausärzte, die regelmäßig in einem Heim Patienten betreuen, so Glawe. Diese könnten mit einer entsprechenden Bescheinigung der Einrichtungen einen Impftermin vereinbaren. | 26.02.2021 11:10