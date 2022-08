Stand: 25.08.2022 07:00 Uhr Schwerin: Untreuprozess gegen ehemaligen Kommunalpolitiker beginnt

Vor dem Schweriner Amtsgericht beginnt am Vormittag der Untreueprozess gegen einen ehemaligen Kommunalpolitiker aus Schwerin-Neumühle. Ihm wird Untreue und Urkundenfälschung in 64 Fällen vorgeworfen. Immer wieder soll er Geld von Konten von Vereinen abgezweigt haben. Allein zwischen Oktober 2014 und September 2019 habe der Mann eine Schule und einen Sportverein um fast 100.000 Euro betrogen, so die Anklage. Schon seit Anfang der 1990er Jahre soll der Mann weitere rund 800.000 Euro auf die Seite geschafft haben. Die Fälle vor 2014 sind allerdings strafrechtlich verjährt. Wo das Geld geblieben ist, ist unklar. Dem Angeklagten drohen bis zu vier Jahre Freiheitsstrafe. | 25.08.2022 07:00