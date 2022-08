Stand: 25.08.2022 05:30 Uhr Bülow: Wochenendhaus abgebrannt - 200.000 Euro Schaden

Am Malchiner See bei Teterow (Landkreis Rostock) ist ein Wochenendhaus vollständig abgebrannt. Laut Polizei war das Feuer in Bülow am Mittwochabend ausgebrochen, kurz nachdem der Besitzer das Gebäude verlassen hatte. Die Ursache wird noch ermittelt. Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. | 25.08.2022 05:30