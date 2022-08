Stand: 25.08.2022 06:30 Uhr Burg Stargard: Einspruch zur Wiederwahl des Bürgermeisters abgelehnt

Die Stadtvertretung in Burg Stargard hat den Einspruch gegen die Wiederwahl von Amtsinhaber Tilo Lorenz zum Bürgermeister zurückgewiesen. Es sei keine Wahlprüfung notwendig, da keine Verstöße des CDU-Politikers zu erkennen seien, hieß es zur Begründung. AfD-Stadtvertreter, Andreas Rösler, hatte in seinem Einspruch beanstandet, dass Lorenz unter anderem mit Geschenken an der Schule unlautere Wahlwerbung gemacht hätte. Lorenz hatte die Wahl im Juni mit 55 zu 45 Prozent gegen seine Herausforderin Katja Sievert von der Wählergemeinschaft gewonnen. Der 41-jährige Christdemokrat kann damit im November seine dritte Amtszeit in Burg Stargard antreten. | 25.08.2022 06:30