Rostock: AfD nominiert Michael Meister als OB-Kandidat

Die AfD hat den Landtagsabgeordneten Michael Meister als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock im November nominiert. Der 48-jährige gebürtige Rostocker sei am Sonnabend mit 83 Prozent der Stimmen gewählt worden, teilte die AfD mit. Meister ist ehemaliger Polizist und im Herbst für Rostock in den Landtag gewählt worden. Am 13. November wird in Rostock ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Claus Ruhe Madsen war im Juni als Wirtschaftsminister ins Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Schleswig-Holstein gewechselt. | 20.08.2022 14:52

