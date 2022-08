Stand: 20.08.2022 09:00 Uhr Tag der offenen Tür bei der Bundeswehr in Parow

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause öffnet die Bundeswehr in Parow bei Stralsund wieder das Kasernentor zum Tag der offenen Tür. An der Marinetechnikschule können Besucher sich einen Überblick über die Ausbildung für alle technischen Berufe bei der Marine verschaffen. Mehr als 60 Aussteller werden sich auf dem Gelände direkt am Strelasund präsentieren. Den Tag der offenen Tür an der Marinetechnikschule Parow nutzen auch andere Organisationen, wie etwa das THW und die Polizei, um sich zu präsentieren und für Nachwuchs zu werben. Für Besucher ist ein kostenloser Busshuttle eingerichtet, der bis 18 Uhr zwischen Stralsunder Stadthafen, Hauptbahnhof, Strelapark und Marinetechnikschule pendelt. | 20.08.2022 09:00