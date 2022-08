Stand: 19.08.2022 14:50 Uhr Stralsund: Kunstfestival "Spurwechsel" beginnt

In Stralsund startet das zweitägige Kunstfestival "Spurwechsel". Die Kunstaktionen sind im ehemaligen Kaufhaus Wertheim, dem Strahlwerk am Rügendamm und auch der Straße zu erleben. Auftakt und einer der Höhepunkte der beiden Tage ist am Freitagabend das Berliner Straßentheater Grotest Maru mit dem Stück "Schwarm". 15 Tänzerinnen und Tänzer tanzen auf meterhohen Stelzen als Kraniche durch die Stadt. Außerdem gibt es Installationen und eine Tanzperformance. Das Festival endet am Sonnabend im Strahlwerk am Rügendamm mit einer Filmvorführung und Abschlussfeier. | 19.08.2022 14:49

