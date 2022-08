Stand: 19.08.2022 13:03 Uhr Studie: Rekordanstieg bei Eigenheimpreisen in MV

Die Preise für Wohnimmobilien bleiben in Mecklenburg-Vorpommern auf Rekordniveau. Die höchsten Summen meldeten die Landesbausparkassen für Rostock. Dort wird laut der LBS-Studie "Markt für Wohnimmobilien 2022" für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus am häufigsten ein Preis von 500.000 Euro aufgerufen - 150.000 Euro mehr als noch vor fünf Jahren. Teuer wird es auch für Hauskäufer in Greifswald, Güstrow und Neubrandenburg. Dort liege der Standardpreis bei durchschnittlich 340.000 Euro. Allein in Güstrow verteuerten sich laut Studie gebrauchte Eigenheime um 48 Prozent. | 19.08.2022 13:02

