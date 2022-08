Stand: 19.08.2022 04:38 Uhr Neubrandenburg: Mexikanische Ärzte in Facharzt-Ausbildung

In Neubrandenburg sind starten Ärzte aus Mexiko mit ihrer Facharzt-Ausbildung am Dietrich Bonhoeffer-Klinikum, denn dort - wie in ganz Mecklenburg-Vorpommern - fehlen Fachärzte. Die elf Mediziner wollen sich in der Anästhesie, Psychiatrie oder Gynäkologie spezialisieren. Seit Anfang August arbeiten sie schon in Neubrandenburg, allerdings immer in Begleitung. Man wolle eine gute Patienten Versorgung sicherstellen, deswegen freue man sich über die mexikanischen Ärzte, sagt der ärztliche Leiter Keil. Die 5 Männer und 6 Frauen sind über das Programm Specialized nach Neubrandenburg gekommen. | 19.08.2022 04:38