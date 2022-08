Stand: 16.08.2022 15:05 Uhr Kabinett verlängert Corona-Landesverordnung

Die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommerns ist vorerst unverändert bis zum 16. September gültig. Die Landesregierung verlängerte ihre Gültigkeit am Dienstag um vier Wochen. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) will nach eigenen Angaben abwarten, welche Änderungsvorschläge zu den Corona-Regeln auf Bundesebene verwirklicht werden. Deshalb hält Drese "angesichts der nach wie vor hohen Inzidenzen und der Auslastung der Intensivstationen" an den Basisschutzmaßnahmen fest. Dazu gehört unter anderem die Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei Besuchen in Pflegeheimen und Krankenhäusern eine Corona-Schutzmaske zu tragen. | 16.08.2022 15:05