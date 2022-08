Stand: 05.08.2022 11:49 Uhr 91-Jähriger in Klinik - Einbrecher stehlen Bargeld aus Haus

Einbrecher haben in Vorpommern einen 91-jährigen Hausbesitzer bestohlen, während dieser für mehrere Wochen in einem Krankenhaus lag. Laut Polizei wurden dem Senior aus Torgelow mehrere Tausend Euro Bargeld, elektrisches Werkzeug und Gartengeräte entwendet. Der Mann sei von Ende Juni bis Ende Juli zu einer längeren Behandlung in einer Klinik gewesen, habe den Verlust erst nach seiner Rückkehr bemerkt und jetzt angezeigt. | 05.08.2022 11:49

