Stand: 30.07.2022 12:57 Uhr Neubukow: Geld für neuen Glockenstuhl gesammelt

Der Glockenstuhl aus Stahl in der Neubukower Kirche (Landkreis Rostock) ist so sehr beschädigt, dass die Glocken jederzeit herunterfallen können. Aber nun ist so viel Geld gesammelt worden, dass ein neuer Glockenstuhl aus Holz gebaut werden kann. Wie Pastorin Margret Pörksen NDR 1 Radio MV sagte, kamen 100.000 Euro zusammen - zur Hälfte aus Spenden. In der kommenden Woche könne der Bau starten, im November hätte die Neubukower Kirche, wenn alles gut geht, einen neuen Glockenstuhl. | 30.07.2022 12:57

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.07.2022 | 13:00 Uhr