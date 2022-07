Stand: 30.07.2022 12:54 Uhr Demmin: Mann schwer verletzt aufgefunden

Von der Besatzung eines Rettungswagens wurde am Sonnabendmorgen in Demmin gegen 6.30 Uhr ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Der 47-Jährige wurde in eine Klinik gebracht und notoperiert. Da die Verletzungen auf eine Straftat hindeuten, untersucht nun die Kriminalpolizei den Fall. Mehr Informationen geben Polizei und Staatsanwaltschaft im Moment noch nicht heraus, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. | 30.07.2022 12:53

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.07.2022 | 13:00 Uhr