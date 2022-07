Stand: 29.07.2022 06:59 Uhr Basketball: Tyler Nelson bleibt bei den Rostock Seawolves

Der "Aufstiegsheld" der Rostock Seawolves bleibt dem Verein auch in der Basketball-Bundesliga erhalten. Der US-Amerikaner Tyler Nelson hat für zwei weitere Jahre in Rostock unterschrieben. Insbesondere mit seinem entscheidenden Treffer 0,2 Sekunden vor dem Ende im Aufstiegsspiel in Jena im vergangenen Mai sicherte sich Nelson einen Platz in den Geschichtsbüchern des Vereins. Der 1,91m große Distanzwurfspezialist kam Anfang 2021 aus den USA. Mit 17 Punkten pro Partie und der Bestmarke von insgesamt 129 erfolgreichen Dreipunktewürfen zeigte Nelson in der vergangenen Saison eindrucksvoll seine Qualitäten. | 29.07.2022 06:58