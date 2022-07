Stand: 26.07.2022 14:22 Uhr Neubrandenburg: Polizei stoppt Raser mit 150 km/h innerorts

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in Neubrandenburg einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt, der mit 150 Stundenkilometern bei erlaubten 60 durch die Stadt fuhr. Dem Raser drohen 560 Euro Geldbuße, zwei Punkte im Verkehrsregister und zwei Monate Fahrverbot. Die Beamten suchen nach Zeugen und bitten Autofahrer, die in der Demminer Straße gegen 4 Uhr von dem grauen Mercedes überholt wurden, sich zu melden. | 26.07.2022 14:21

