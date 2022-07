Stand: 26.07.2022 12:00 Uhr Rostock: Trinkwasser trotz Niedrigwasser in der Warnow sicher

Trotz Niedrigwasserständen in der Warnow gilt das Trinkwasser in Rostock aktuell als sicher. Zwar werden besonders an den Warnow-Nebenarmen bis zu 20 Zentimeter niedrigere Pegel gemessen. Allerdings werden derzeit lediglich ein Fünftel des Warnow-Wassers für Trinkwasserzwecke abgepumt. Versorgungsengpässe können deshalb ausgeschlossen werden, so Dörte Kolbow vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt mittleres Mecklenburg. Drei Wasserspeicher vom Versorger Nordwasser sorgen zudem dafür, dass das Wasser auch zu Spitzenverbrauchszeiten jederzeit verfügbar ist. Die Hansestadt Rostock ist in Bezug auf ihre Trinkwasserversorgung eine Besonderheit. Denn als einzige Großstadt in Deutschland speist sie ausschließlich aus Flusswasser. | 26.07.2022 12:00