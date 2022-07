Stand: 25.07.2022 17:38 Uhr Bützow: JVA-Gefangener attackiert Mithäftling mit Rasierklinge

Mit einer Rasierklinge hat ein Häftling an der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bützow (Landkreis Rostock) einen jungen Mitgefangenen schwer am Hals verletzt. Laut Justizministerium kam es bereits am vergangenen Freitag zu dem Vorfall mit der selbst hergestellten Waffe. Ein JVA-Bediensteter sei leicht verletzt worden, als er dem Angreifer das Stichwerkzeug entrissen habe. Der 38 Jahre alte Täter sei nun in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht. Der schwerverletzte 22-jährige Gefangene sei außer Lebensgefahr und wieder im Bützower Gefängnis. | 25.07.2022 17:37

