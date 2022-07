Stand: 25.07.2022 13:38 Uhr Reparierte Gasturbine könnte bald in Nord-Stream-Pipeline eingebaut werden

Die in Kanada gewartete Gasturbine könnte nach russischen Angaben schon bald in die Pipeline Nord Stream 1 eingebaut werden. Kreml-Sprecher Dimitri Peskow sagte, dies werde geschehen, sobald sie zurücktransportiert worden sei. Dann werde durch Nord Stream 1 so viel Erdgas nach Europa geliefert wie technisch möglich sei. Genauere Angaben machte er nicht. Die Regierung in Moskau sei nicht an einem vollständigen Stopp der Gaslieferungen nach Europa interessiert, hieß es weiter. | 25.07.2022 14:00

