Stand: 25.07.2022 10:00 Uhr Immer weniger junge Menschen auch in MV

In Deutschland leben so wenige Jugendliche und junge Erwachsene wie nie zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, betrug der Anteil der Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren Ende vergangenen Jahres zehn Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern waren es sogar nur 8,3 Prozent. Den höchsten Anteil an der Gesamtbevölkerung hatten junge Menschen demnach in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre, als die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer im jugendlichen Alter waren. 1983 machten sie einen Anteil von 16,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung aus. | 25.07.2022 10:00