Stand: 21.07.2022 10:19 Uhr Stralsund: Start der Wallensteintage

In Stralsund beginnen heute die Wallensteintage. Interessierte können auf dem Alten Markt ab dem frühen Vormittag den Mittelaltermarkt besuchen. Auf dem Neuen Markt sind Fahrgeschäfte aufgebaut. Nach Angaben der Stadt müssen sich Autofahrer bis kommenden Montag auf Verkehrseinschränkungen in der Altstadt einstellen. Wegen der Straßensperrungen ändern sich auch einige Busverbindungen. Die Stadt erinnert mit dem Volksfest an den erfolgreichen Widerstand gegen die Belagerung Stralsunds durch General Wallenstein während des 30-jährigen Krieges. | 21.07.2022 10:19