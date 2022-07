Stand: 20.07.2022 17:23 Uhr Krakow am See: Brand in Wald und auf Ödland

Zu einem Wald- und Flächenbrand in Krakow am See (Landkreis Rostock) mussten am Mittwochnachmittag Feuerwehr und Polizei ausrücken. Am Mäkelberg hatten sich etwa vier Hektar Ödland entzündet, auch knapp ein Hektar Mischwald wurde in Mitleidenschaft gezogen. Bisher gibt es laut Polizei keine Hinweise auf Brandstiftung. 42 Feuerwehrleute waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf bis zu 10.000 Euro. | 20.07.2022 17:22

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.07.2022 | 18:00 Uhr