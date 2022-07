Stand: 20.07.2022 14:29 Uhr Satow: Bruch in Erdkabel verursacht Stromausfall

Nach einem Stromausfall am Mittwochmorgen im Landkreis Rostock ist die Ursache gefunden. Netzexperten des Energieversorgers E.dis entdeckten in Heiligenhagen einen Bruch in einem 20-KiloVolt-Erdkabel, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Es soll nun so schnell wie möglich repariert werden. Die betroffenen Gemeinden - neben Heiligenhagen unter anderem Hanstorf, Satow und Oberhagen - hatten bereits am späten Vormittag wieder Strom. | 20.07.2022 14:28

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.07.2022 | 15:00 Uhr