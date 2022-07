Stand: 20.07.2022 07:27 Uhr Sanitz: Soldatinnen und Soldaten verstärken in der Slowakei

Soldatinnen und Soldaten der "Flugabwehr-Raketen-Gruppe 21" aus Sanitz verstärken derzeit ein NATO-Truppenkontingent in Slowakei. Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine soll so dort die Ostflanke des Bündnisses durch multinationale Kampfverbände geschützt werden. Die Sanitzer sind Teil eines 500 Personen starken Luftabwehrverbandes und lösen den Angaben zufolge Kräfte aus Niedersachsen ab. Voraussichtlich bis Ende des Jahres sind sie als Teil der sogenannten "verstärkten Wachsamkeits-Aktivitäten" der NATO in der Slowakei stationiert. | 20.07.2022 07:25

