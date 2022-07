Stand: 17.07.2022 07:05 Uhr Plauer See: Motorbootfahrer betrunken und mit ungültigem Kennzeichen gestoppt

Mit 1,5 Promille war ein Mann am Sonnabend mit seinem Sportboot auf dem Plauer See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) unterwegs - bis die Wasserschutzpolizei ihn stoppte. An Bord war auch noch ein zweiter Mann, der ebenfalls betrunken war, wie die Wasserschutzpolizei-Inspektion in Schwerin mitteilte. Die Beamten schleppten das Boot zu ihrer Dienststelle, der Bootsführer musste ins Krankenhaus, um den Blutalkoholwert zu bestimmen. Als die Polizisten das Bootskennzeichen überprüften, stellten sie außerdem fest, dass es nicht gültig war. | 17.07.2022 07:05