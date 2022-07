Stand: 10.07.2022 19:00 Uhr Redefin: Springreiter André Thieme gewinnt Landesmeisterschaften

Springreiter André Thieme aus Plau am See hat die Landesmeisterschaften in Redefin gewonnen. Der aktuelle Europameister siegte mit der Stute Crazy Girl. Im Großen Preis am Sonntag gelang dem 47-Jährigen obendrein ein Doppel-Erfolg. Thieme lieferte die beiden einzigen 2 Null-Fehlerritte und zwar mit seinen Stuten Crazy Girl und Callas. | 10.07.2022 19:00

