Stand: 10.07.2022 12:56 Uhr Wolgast: Geräteschuppen und Hühnerstall in Flammen aufgegangen

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind in der Nacht zum Sonntag ein Geräteschuppen und ein angrenzender Hühnerstall in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben ist noch nicht geklärt, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Im Schuppen waren neben Werkzeug auch Kleinstmengen von Lacken und Ölen gelagert. Die Feuerwehren Wolgast, Kröslin und Hohendorf waren mit insgesamt 30 Kräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Hausbesitzer kann derzeit noch nicht sagen, ob Hühner umgekommen sind. Der Sachschaden wird vorerst auf etwa 1.000 Euro beziffert. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und einen Brandursachenermittler hinzugezogen. | 10.07.2022 12:55

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.07.2022 | 10:00 Uhr