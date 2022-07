Stand: 10.07.2022 11:22 Uhr Güstrow: "Stolpersteine" erinnern an deportierte Juden

Zur Erinnerung an Jüdinnen und Juden, die in der NS-Zeit verfolgt wurden, werden in Güstrow elf sogenannte Stolpersteine verlegt. Die kleinen, quadratischen Messingtafeln werden vor zwei Häusern in der Domstraße und einem Haus in der Hansenstraße in den Gehweg eingelassen, teilte die Initiative Jüdisches Gedenken mit. Vor 80 Jahren, am 10. Juli 1942, wurden 18 jüdische Frauen, Männer und Kinder aus Güstrow in Konzentrationslager deportiert. In den vergangenen Jahren wurden in Güstrow bereits 19 Stolpersteine verlegt. | 10.07.2022 11:20