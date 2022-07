Stand: 05.07.2022 08:39 Uhr Bergen: Neues Krisen- und Katastrophenzentrum eröffnet

In Bergen ist ein neues Krisen- und Katastrophenzentrum eröffnet worden. An dem Standort werden Spezial- und Unterstützungseinheiten gebündelt, um im Fall einer Krise koordiniert in den Landkreis auszurücken. Die 13 Stellplätze werden von der DLRG, dem DRK und den Johannitern genutzt, um Fahrzeugtechnik und Ausrüstung unterzubringen. Der Bau hat insgesamt 2,2 Millionen Euro gekostet. | 05.07.2022 08:39