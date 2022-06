Stand: 29.06.2022 11:55 Uhr Rügen: Dieseldieb ermittelt

Auf Rügen hat die Polizei einen Dieseldieb ermittelt. Er soll im Mai und Juni mehrfach im Kieswerk in Strachtitz bei Garz Kraftstoff aus einer Siebanlage abgezapft haben. Der 19-Jährige war dabei von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Bei einer Verkehrskontrolle in Bergen wurden in seinem Auto Kanister, Pumpen und Schläche entdeckt. In der Vernehmung räumte der junge Mann weitere Dieseldiebstähle ein - unter anderem aus Lastwagen in Bergen und Sagard. | 29.06.2022 11:54

