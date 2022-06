Stand: 29.06.2022 10:00 Uhr Durchwachsene Bilanz nach einem Monat Neun-Euro-Ticket in MV

Gut 150.000 Neun-Euro-Tickets wurden in Mecklenburg-Vorpommern bisher verkauft. Das Wirtschaftsministerium in Schwerin zieht eine durchwachsene Zwischen-Bilanz. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer sagte, die Verkehrsunternehmen hätten sich zwar so gut wie möglich auf die vielen Reisenden vorbereitet. Dennoch wäre es am Pfingstwochenende zu vielen überfüllten Züge gekommen. Der Wirtschaftsminister rechnet mit einer Zunahme der Belastung im Nahverkehr mit Beginn der Ferien in Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Montag. Er fordert mehr Geld vom Bund, um langfristig guten und günstigen Nahverkehr anzubieten. Das Neun-Euro-Ticket gibt es deutschlandweit noch im Juli und August. | 29.06.2022 10:00