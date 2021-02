Stand: 21.02.2021 06:42 Uhr Volleyball: SSC Schwerin schlägt Verfolger Vilsbiburg

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben ihren dritten Rang in der Tabelle verteidigt. In einer spannenden Partie setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski am Sonnabend mit 3:0 (26:24, 29:27, 25:12) beim Verfolger Rote Raben Vilsbiburg durch und vergrößerte seinen Vorsprung auf Platz vier vorerst auf sechs Punkte. Ergebnisse/Tabelle | 21.02.2021 06:45