Stand: 29.06.2022 07:45 Uhr Seenplatte: Virologe Drosten auf Zeltplatz beschimpft

Der Virologe Christian Drosten soll während seines Urlaubes in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Zeltplatz südlich der Müritz von Dauer-Campern beschimpft und verleumdet worden sein. Nach Angaben der Polizei hätten zwei Frauen und ein Mann den bekannten Wissenschaftler unter anderem als Massenmörder bezeichnet. Er erstattete Anzeige wegen Verleumdung. Zuerst hatte das Online-Portal "Wir sind Müritzer" darüber berichtet. Drosten ist einer der führenden Virologen in Deutschland und hat die Bundesregierung in der Corona-Pandemie beraten. | 29.06.2022 07:45