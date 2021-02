Stand: 21.02.2021 06:25 Uhr Kühlungsborn: "Berluc"-Sänger gestorben

Der Sänger und Frontmann der DDR-Rock-Band "Berluc", Manfred Kähler, ist tot. Wie seine Bandkollegen auf Facebook mitteilten, starb der in Kühlungsborn wohnende Musiker bereits am Donnerstag im Alter von 71 Jahren. Viele Hits der Band, darunter "No Bomb", " Hallo Erde - hier ist Alpha" oder "Bernsteinlegende" waren auch dem Publikum im Westen bekannt. | 21.02.2021 06:30