Stand: 23.06.2022 06:30 Uhr Rostock: Lange Nacht der Wissenschaft lädt zu 120 Vorträgen und Führungen

In Rostock beginnt am Nachmittag die Lange Nacht der Wissenschaften. Besucherinnen und Besucher können dabei mehr als 120 Vorträge, Experimente und Führungen erleben. Forscherinnen und Forscher zeigen unter anderem wie autonome Roboter Hindernisse erkennen und umfahren können. Außerdem können Menschen, die Angst um ihre Daten haben, die "Datenschutz-Sprechstunde" besuchen. Darüber hinaus gibt es Schauexperimente aus den Bereichen Chemie und Physik, eine Feuershow - und Interessierte können mithilfe von VR-Brillen virtuell zu einem Schiffswrack in der Ostsee tauchen. Alle Angebot finden auf dem Campus Südstadt in Rostock statt. Die Lange Nacht geht bis Mitternacht. | 23.06.2022 06:30