Stand: 23.06.2022 06:20 Uhr Ferdinandshof: Unfall mit drei Schwerverletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Ferdinandshof im Kreis Vorpommern-Greifswald sind drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 82-jährige Autofahrerin am Abend an einer Kreuzung die Vorfahrtsregeln missachtet und stieß mit einer 17-jährigen Motorradfahrerin zusammen. Mit auf dem Motorrad saß ihr zehnjähriger Bruder. Alle drei Unfallbeteiligten seien den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurden in Kliniken gebracht. | 23.06.2022 06:20