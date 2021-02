Stand: 20.02.2021 11:31 Uhr Waren: Polizei stoppt offenbar illegales Autorennen

Die Polizei hat in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die sich offenbar ein illegales Rennen geliefert hatten. Die beiden 18- und 19-jährigen Fahranfänger waren laut Polizei am Freitag mit geschätzten 100 km/h im Stadtverkehr unterwegs. Beamte auf Streife stoppten die Autos und stellten Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ordnete die sofortige Beschlagnahmung der Autos sowie der Führerscheine an. | 20.02.2021 11:30