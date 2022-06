Stand: 20.06.2022 13:30 Uhr Landesfußballverband verhängt Geldstrafe gegen Penkuner SV

Das Sportgericht des Landesfußballverbandes in Mecklenburg-Vorpommern hat den Penkuner SV mit einer Geldstrafe in Höhe von 3.400 Euro belegt. Außerdem ist ein Trainer des Vereins für ein Jahr gesperrt worden. Nach Ansicht des Gerichts hat der Trainer einen digitalen Pass eines Spielers manipuliert, womit dieser unter falscher Identität fünf Partien für Penkun in der Landesliga Ost absolviert hatte. Diese Begegnungen werden nun nachträglich allesamt mit 3:0 für den jeweiligen Gegner gewertet. Für Penkun hat das allerdings keine Auswirkungen, da der Club ohnehin zu den Absteigern zählt. Auf seiner Internetseite hat der Penkuner SV erklärt, dass der suspendierte Trainer eigenständig gehandelt habe und weder Vorstand noch Mannschaft Kenntnis von dem Betrug gehabt hätten. Das Urteil des Sportgerichts werde der PSV akzeptieren. | 20.06.2022 13:30