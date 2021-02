Stand: 20.02.2021 11:21 Uhr Grimmen: Feuer bei Lagerhalle - 150.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in der Gemeinde Splietsdorf westlich von Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Freitagabend ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass die Flammen von Mülltonnen auf eine ehemalige LPG-Lagerhalle übergriffen, sie zerstörten eine Solaranlage auf dem Dach der Halle. Menschen wurden nicht verletzt. An den Löscharbeiten waren rund 70 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren beteiligt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. | 20.02.2021 11:25