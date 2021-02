Stand: 20.02.2021 11:05 Uhr FC Hansa Rostock will in Heimspiel Erfolgsserie ausbauen

Am 24. Spieltag der dritten Fußball-Liga will der FC Hansa Rostock seine Aufstiegsambitionen untermauern. Der Tabellendritte trifft zu Hause auf Waldhof Mannheim. Für den Rostocker Trainer Jens Härtel ist es Spiel eins nach seiner Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2022. Von 14 Uhr an berichtet NDR 1 Radio MV live aus dem Ostseestadion. | 20.02.2021 11:10