Stand: 16.06.2022 16:46 Uhr Ducherow: Pflanzenschutzmittel gestohlen - hoher Schaden

Die gestiegenen Preise für Kraftstoffe und Produkte für die Landwirtschaft führen offenbar dazu, dass auch Agrarbetriebe häufiger von Kriminellen heimgesucht werden. Neben Diesel haben sie es offenbar auch auf Pflanzenschutzmittel abgesehen. Wie die Polizei in Anklam mitteilte, brachen in der Nacht bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Ducherow ein. Dort entwendeten sie zahlreiche mit Pflanzenschutzmitteln gefüllte Kanister. Den Schaden bezifferte die Polizei mit etwa 30.000 Euro. | 16.06.2022 16:45

