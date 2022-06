Stand: 16.06.2022 14:19 Uhr Greifswald: Uni veröffentlicht digitales Platt-Wörterbuch

Die Universität Greifswald hat ein Online-Wörterbuch für das Niederdeutsche in Mecklenburg-Vorpommern freigeschaltet. Es umfasst bisher 4.000 Stichwörter, teilte die Universität mit. Das Wörterbuch sei das erste digitale Wörterbuch für MV, in dem sowohl nach niederdeutschen als auch nach hochdeutschen Stichwörtern gesucht werden kann. Es enthält auch Angaben zur Silbentrennung, Wortarten, Flexion, Etymologie und Schreibung in anderen mecklenburgisch-vorpommerschen Wörterbüchern. Damit habe das Wörterbuch Relevanz für Studierende, Lehrkräfte, Schüler und Wissenschaftlerinnen, hieß es. Ziel sei es, die Datenbank auf 8.000 Stichwörter auszubauen. | 16.06.2022 14:18