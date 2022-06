Stand: 16.06.2022 11:22 Uhr Barth: Öffentliche Vereidigung von Marine-Soldaten und -Soldatin

In Barth werden heute die Rekruten der Marinetechnikschule Parow/Stralsund vereidigt. 62 Männer und eine Frau legen dort ihr Gelöbnis ab. Die öffentliche Zeremonie soll Akzeptanz schaffen. Die Bundeswehr will als Teil der Gesellschaft sichtbar sein. Im Hafen von Barth können Gäste die Zeremonie, die musikalisch vom Marinemusikkorps aus Kiel gestaltet wird, miterleben. Festredner wird der Barther Bürgermeister Hellwig sein. Er sagte mit Blick auf die sicherheitspolitische Lage, dass er den Rekruten für die Entscheidung für den Dienst in der Deutschen Marine Respekt zolle. | 16.06.2022 11:22