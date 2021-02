Stand: 19.02.2021 12:15 Uhr Rostock: Hansa-Nachholspiele terminiert

Fußball-Drittligist Hansa Rostock bestreitet das Nachhol-Nordduell beim VfB Lübeck am 3. März (17 Uhr). Das geht aus der Terminierung der Drittliga-Spiele von Anfang März bis zum 12. April hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag veröffentlichte. Das zweite Nachholspiel bestreiten die Rostocker am 9. März (Dienstag, 19 Uhr) in Lotte gegen den KFC Uerdingen 05. Das Top-Spiel findet am 4. April statt: Dann tritt Hansa beim aktuellen Tabellenführer SG Dynamo Dresden an. | 19.02.2021 12:14