Stand: 08.06.2022 17:55 Uhr A14: Zwei Verletzte bei Unfällen

Auf der A14 in Richtung Wismar hat am Mittwochnachmittag ein Auto Feuer gefangen. Die Insassen konnten sich selbstständig retten und blieben laut Polizei unverletzt. Wahrscheinlich im sich dahinter bildenden Stau ereignete sich ein Unfall mit zwei beteiligten Autos. Die Wagen sind so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Wann die Autobahn an der Unfallstelle wieder freigegeben wird, ist noch nicht klar. | 08.06.2022 17:55

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.06.2022 | 18:00 Uhr