Stand: 08.06.2022 16:30 Uhr Neu Kaliß: Fachzentrum für Waldbrandschutz eröffnet

Am Forstamt in Neu Kaliß im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist das Fachzentrum für Waldbrandschutz eröffnet worden. Hier sollen Feuerwehr- und Forstleute ihr Wissen bündeln und austauschen. In dem seit zwei Jahren laufenden Projekt - gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden - sollen Möglichkeiten zum besseren Schutz der Wälder vor und bei Bränden entwickelt werden. Dazu gehören zum Beispiel vier Meter breite, sogenannte Wundstreifen bei denen der Waldboden aufgebrochen wird, das Ausästen von jungen Bäumen und das Beseitigen von Totholz im Wald. Auch die Versorgung der Feuerwehren mit Löschwasser und die Beseitigung von Munition in Waldböden sind Themen. Vor knapp drei Jahren hatte der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns fast 1.000 Hektar Wald erfasst. | 08.06.2022 16:30