Stand: 07.06.2022 15:25 Uhr Friedland: Volksverhetzung vor Erstaufnahmeeinrichtung

Vor der Erstaufnahmeeinrichtung für ukrainische Flüchtlinge in Friedland haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Personen randaliert. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde niemand mehr angetroffen. Der Sicherheitsdienst gab an, dass drei oder vier Personen vor der Einrichtung grölten und dabei volksverhetzende und beleidigende Inhalte skandierten. Sie hätten einen alkoholisierten Eindruck gemacht. Eine Personenbeschreibung war dem Zeugen nicht möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | 07.06.2022 15:25