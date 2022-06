Stand: 03.06.2022 13:00 Uhr Schwerin: Kind im Auto gelassen - Polizei ermittelt gegen Vater

Die Polizei in Schwerin ermittelt gegen einen Vater, der seine kleine Tochter mehr als eine Stunde alleine in einem von der Sonne beschienenen Auto gelassen haben soll. Passanten wurden den Angaben nach auf das schlafende, warm angezogene und schwitzende Kind im verschlossenen Wagen aufmerksam und riefen die Polizei. Wie eine Polizeisprecherin sagte, habe sich der Vorfall auf einem Parkplatz in der Innenstadt Schwerins ereignet. Während des Einsatzes erschien der 52-jährige Vater, öffnete das Auto und nahm das fast zwei Jahre alte Kind an sich, das den Vorfall unbeschadet überstanden hatte. | 03.06.2022 13:00