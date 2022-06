Stand: 03.06.2022 11:00 Uhr Pasewalk: Neuer Förderverein arbeitet an Hochschulausbildung

In Pasewalk hat ein neuer Förderverein seine Arbeit aufgenommen. Das Europa-Kolleg Pomerania will gemeinsam mit der polnischen Universität Stettin eine Hochschulausbildung für Bachlor-Absolventen anbieten, die sich auf das Management einer Region spezialisieren wollen. Beim Forum zum Auftakt des Fördervereins am Donnerstagabend war auch Ex-Bundespräsident Joachim Gauck zu Gast in der Pasewalker Marienkirche. | 03.06.2022 11:00