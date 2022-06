Stand: 02.06.2022 15:54 Uhr Pampow: Betrunkener Radfahrer stürzt - Enkel im Fahrradanhänger

In Pampow bei Schwerin ist am Vormittag ein 63-jähriger Radfahrer gestürzt. Er war stark alkoholisiert und mit seinem dreijährigen Enkel unterwegs, der im Fahrradanhänger saß. Beide bliebe unverletzt. Zeugen informierten die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Radfahrer mit 3,15 Promille unterwegs war. Der 63-jährige Deutsche hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. | 02.06.2022 15:54

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.06.2022 | 17:00 Uhr