Stand: 02.06.2022 12:45 Uhr Nordex in Rostock: Weiter Unklarheit über Standort

Nachdem feststeht, dass die Rotorblattproduktion von Nordex in Rostock zum Ende des Monats geschlossen wird, ist weiter unklar, wie es mit dem Standort im Rostocker Osten weitergehen könnte. Das Wirtschaftsministerium des Landes behandele auch weiterhin Gespräch mit potentiellen Investoren vertraulich, heißt es auf NDR Anfrage. Wie weiter mitgeteilt wird, hat Nordex mit seinen Niederlassungen in MV seit Anfang der 1990er-Jahre mehr als 25 Millionen Euro an Fördermitteln erhalten. Im gleichen Zeitraum habe das Unternehmen rund 142 Millionen Euro investiert, heißt es. | 02.06.2022 12:44

